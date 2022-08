Nicolas Kiefer sorgt für Bewegung und Spaß im Allgäu

Der ehemalige Tennisprofi Nicolas Kiefer besucht regelmäßig Amateurvereine und gibt dort Einblicke in seine Profizeit. Zudem schlägt der inzwischen 45-Jährige dabei Bälle mit den Mitgliedern der Vereine und gibt ein paar Tipps. So war es am vergangenen Wochenende auch im Allgäu.

Am Freitag war Kiefer zu Besuch bei der Tennisabteilung des SV Aichstetten, einen Tag später stand der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2004 beim TC Aitrach auf dem Platz. Unser Bild zeigt den ehemaligen Weltranglisten-Dritten in Aichstetten zusammen mit einigen Kindern. Die Vereine wollen Kiefers Besuche dazu nutzen, auf den Tennissport im Allgemeinen aufmerksam zu machen sowie nach Möglichkeit ein paar Mitglieder dazuzugewinnen. Während der Corona-Pandemie und des Lockdowns gab es speziell im Jugendbereich bei einigen Tennisvereinen einen Mitgliederschwund zu verzeichnen.

Nach Aichstetten wollte Kiefer eigentlich schon im Herbst des vergangenen Jahres kommen – coronabedingt musste der Besuch aber verschoben werden. Auch in Oberschwaben war der frühere Davis-Cup-Spieler schon, etwa beim TC Wolfegg. Überall gab Kiefer bereitwillig Auskunft über sich und seine Erfolge.