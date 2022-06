Nach Unfall betrunken geflüchtet

Weil er alkoholisiert einen Unfall verursacht und danach geflüchtet sein soll, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch aktuell gegen einen 33-Jährigen. Dieser hat augenscheinlich am Sonntag kurz nach 7 Uhr während einer Autofahrt im Kurvenbereich der Eschacher Straße in Aichstetten die Kontrolle über seinen Mercedes verloren.

Er kam von der Straße ab, fuhr in den Garten eines Anwohners und prallte gegen einen Baum. Anschließend wendete er seinen Wagen und flüchtete. Da er während des Unfalls ein Kennzeichen verlor, konnte die gerufene Polizei den 33-Jährigen schnell als Fahrer des Wagens ermitteln. Bei der Überprüfung seiner Meldeadresse stießen die Beamten auf den Unfallwagen. Der 33-Jährige hatte augenscheinlich das Auto stehen lassen und war mit einem VW davongefahren. Er wurde letztlich an einer anderen Anschrift angetroffen und hatte eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Aus diesem Grund musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Außerdem nahmen die Ermittler ihm seinen Führerschein ab.