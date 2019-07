Nach Herzenslust die Adler-Fassade bemalt

Ein altes Gebäude, das leer steht, für das niemand mehr Verwendung hat trotz intensiver Suche, an einem prominenten Platz im Dorf – was kann man da denn noch draus machen?

Zwei Frauen aus Aichstetten, Initiatorin und Gemeinderätin Gabriele Carafa und die Architektin Irene Krauß, fühlten sich von der etwas heruntergekommenen Fassade des ehemaligen Gasthauses Adler inspiriert, um eine gemeinsame Aktion für die Kinder des Dorfes zu organisieren. Sie machten sich auf die Suche nach Unterstützern und fanden diese in der Aktion „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums.

Die Gemeindeverwaltung stimmte zu, und so trafen sich rund 30 Kinder verschiedensten Alters beim Gasthaus Adler und durften, mit Pinseln und Farben in allen Regenbogentönen ausgestattet, sich kreativ betätigen. Zwei Stunden lang bemalten sie nach Herzenslust und in verschiedensten Motiven die Fassade, was so manchen Autofahrer erstaunt anhalten ließ. Das Wetter war optimal, und die Freude der Kinder am gemeinsamen Werk war deutlich spürbar.

Die Ergebnisse lassen sich nun an den Wänden des alten Gebäudes bewundern, zum Beispiel beim Adlerfest am 11. August ab 9 Uhr.