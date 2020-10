Nach einem Unfall zwischen Radfahrer und Auto sucht die Polizei nun zeugen des Vorfalls.

Schwere Verletzungen hat ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer davongetragen, als er am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr verunglückte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Zweiradfahrer auf der L 260 in Richtung Leutkirch. Zum Unfallzeitpunkt herrschte aufgrund einer Sperrung der A 96 in diesem Bereich starker Verkehr.

Ein dunkles, größeres Auto, ähnlich einem Mercedes Vito oder Sprinter, bewegte sich ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung wie der Radfahrer. An der Abzweigung nach Auenhofen verringerte der Fahrer des dunklen Fahrzeugs seine Geschwindigkeit und bog, ohne den Blinker zu betätigen, in Richtung Auenhofen ab.

Unklar, ob es Berührung gab

Der Radfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt rechts neben dem Fahrzeug befunden hatte, stürzte. Der dunkle Wangen setzte seine Fahrt unvermindert fort und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Ob es zu einer Berührung zwischen Radfahrer und dem Auto gekommen war, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Hinweise auf das dunkle Fahrzeug nimmt die Polizei Leutkirch unter 07561/84880 entgegen.