Musikkapelle lädt zum Oktoberfest in die Festhalle ein

„Um ein traditionelles Oktoberfest feiern zu können, muss man nicht unbedingt bis nach München zur Wies’n reisen.“ So kündigt die Musikkapelle Aichstetten ihr zünftiges Oktoberfest am kommenden Sonntag an. Das beginnt um 11 Uhr in der Turn- und Festhalle (Hardsteiger Straße) mit einem Fassanstich. Zum Frühschoppen spielt die böhmisch-mährisch geprägte Blaskapelle Millaranka auf, am Nachmittag eine kleine Besetzung der Musikkapelle Aichstetten. Für Essen und Trinken ist laut Mitteilung bestens gesorgt. Es gibt Weißwurst, deftiges Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Auch für die Kleinen ist in der Kinderecke gute Unterhaltung geboten.