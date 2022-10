Musikkapelle Aichstetten lädt zu Herbstkonzert ein

Die Musikkapelle Aichstetten lädt für Samstag, 5. November, ab 20 Uhr zum Herbstkonzert in die Turn- und Festhalle Aichstetten ein. Das Motto lautet „Blasorchester & Ensembles“. Neu ist in diesem Jahr, dass kein Gemeinschaftskonzert mit einer Gastkapelle stattfindet, sondern die Musikkapelle Aichstetten unter Leitung von Josef Möslang den Abend alleine gestaltet, heißt es in einer Ankündigung. Karten gibt es an der Abendkasse, Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Im ersten Teil spielt das gesamte Blasorchester. Nach der Eröffnung mit „Des Großen Kurfürsten Reitermarsch“ folgt das Werk „Sedona“ von Steven Reineke. Markus Kuhlmann und Corinna Zeh spielen die Soloklarinetten bei der „Spatzen-Polka“ von Alexander Pfluger. Der Pasodoble „Los Barbas“ von Ferrer Ferran bringt spanisches Temperament in den Konzertsaal. Im Gegensatz dazu erklingt als Ruhepol „Is schon still uman See“von Günther Mittergradnegger. Bei „Farmer’s Tuba“ , einem treibenden Stück im Funk-Stil, wird dem Solisten Michael Langegger sowohl rhythmisch als auch technisch einiges abverlangt. Weiter geht es mit einem Filmmusik-Medley aus dem Klassiker „Der Zauberer von Oz“, bevor mit dem Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ der erste Teil endet.

Der zweite Teil des Konzerts wird nach einem neuen Konzept gestaltet. Aus den Reihen der Musikkapelle haben sich verschiedene Ensembles gebildet, die in unterschiedlichen Besetzungen und Genres unterwegs sind. Die Zuhörer erwartet unter anderem eine Original Oberkrainer-Besetzung, Seemanns-Atmosphäre mit einem Shanty, ein Blechquintett traditionell, Rhythmus nach Art der Cubaboarischen, ein Trio Spezial, ein Blech-Quintett modern, ein Percussions-Solo und eine Damen-Gstanzl-Gruppe.