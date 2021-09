Mitgliederversammlung der CDU Aichstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung in der Dorfhalle Altmannshofen wurde die Vorstandschaft unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Christian Natterer MdB neu gewählt: Dabei wurden Josef Gretzinger als Vorsitzender, Markus Bentele als Schatzmeister und Richard Bentele als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Team ist Sandra Gaile aus Leutkirch.

Vorsitzender Josef Gretzinger konnte neben Christian Natterer auch den Kandidaten zur Bundestagswahl, MdB Josef Rief, sowie den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Waldemar Westermayer und Bürgermeister Dietmar Lohmiller begrüßen.

Zu Beginn wurde den Verstorbenen Adelheid und Josef Möslang, der über 20 Jahre den Ortsverband geleitet hat, gedacht. Josef Gretzinger blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf die Aktivitäten in den beiden Jahren 2019 und 2020 zurück, die ab Beginn der Pandemie erheblich eingeschränkt waren und die politische Arbeit ausgebremst hat. Er betonte, die große Herausforderung für die Politik, die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu treffen. In 2019 konnte man einige gute Veranstaltungen durchführen, wie z.B. eine Busfahrt nach Stuttgart mit Besuch des Landtages, wo MdL Raimund Haser die Arbeit des Parlamentes vorstellte. Die Schulsituation in Aichstetten wurde bei einem Besuch des Abgeordneten Haser in Aichstetten im Gespräch mit Lehrern, Gemeinderäten und Bürgermeister erörtert. Außerdem betonte Gretzinger, dass es ihm wichtig sei, sich auf Gemeindeebene zu engagieren, so z.B. beim Ferienprogramm 2019, bei dem im Bauernhofmuseum Illerbeuren die Käseherstellung im Blickpunkt stand.

Josef Gretzinger sagte, dass er mit einem guten Team seine Arbeit fortsetzen wolle und freute sich, dass sich außer ihm drei Personen zur Wahl stellen und dabei auch mit Sandra Gaile eine Frau antrete, die erst seit kurzem in die CDU eingetreten sei. Wegen des Rückganges der Mitgliederzahl müsse man darüber nachdenken, wie man sich als örtlicher Verband künftig besser für die Zukunft aufstellen könne. Markus Bentele konnte über ein positives Ergebnis des Kassenbestandes berichten. Kassenprüfer Lothar Keck bestätigte eine sorgfältige und ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung.

Ergebnis der Vorstandswahl: Vorsitzender Josef Gretzinger, Schatzmeister Markus Bentele, Beisitzer Richard Bentele und Sandra Gaile. Bürgermeister Lohmiller ist kraft Amtes Vorstandsmitglied. Die Kassenprüfer Gertrud Pfeiffer und Lothar Keck wurden bestätigt.