Mit Polizeiauto kollidiert

Ein Polizeifahrzeug hat ein 58-jähriger Autofahrer bei Aichstetten bei einer Kontrolle unbeabsichtigt beschädigt.

Eine Zivilstreife der Polizei stellte am Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der A 96 einen Pkw-Lenker mit auffälliger Fahrweise fest. Um den Fahrer einer Kontrolle unterziehen zu können, lotsten die Polizeibeamten den 58-jährigen VW-Lenker an der Anschlussstelle Aichstetten von der Autobahn.

Bei der Kontrolle verwechselte der 58-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal, streifte das Fahrzeug der Beamten und prallte im Anschluss gegen eine Schutzplanke. Während am VW des 58-Jährigen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, wird dieser am Zivilfahrzeug der Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Da bei dem 58-Jährigen der Verdacht auf Medikamentenbeeinflussung bestand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Sollte das Blutergebnis positiv ausfallen, muss der Mann mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.