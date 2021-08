Mit Abstand die Besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein ganz besonderes Schuljahr an der Eichenwaldschule mit einem ganz besonderen Jahrgang mit ganz viel Abstand ist zu Ende.

Am vergangenen Freitag bekamen 5 Schülerinnen und 12 Schüler in der feierlich geschmückten Dorfhalle in Altmannshofen ihre Zeugnisse ausgehändigt. Einen Preis für einen Notendurchschnitt besser als 2,0 erhielten Lukas Fetter, Vivien Maier, Chantal Modrey, Kerem Saygin, Sina Vögele und Stefanie Kolb, die als Klassenbeste mit 1,3 abschnitt. Des Weiteren erhielten eine Belobigung Josef Gaal, Lukas Gaal und Angelina Roder. Gleichwohl war dies auch der letzte Jahrgang an der Eichenwaldschule, dem Schulleiter Hartmut Forstner den Hauptschulabschluss überreichte.

Emotional wurde es, als Frau Steinbach auf die Bühne kam und jeder ihr mit ganz persönlichen Worten für die Arbeit als langjährige Klassenlehrerin und das eine oder andere Mal auch als Ratgeberin dankte. Ein selbst entworfenes Video mit schönen Erinnerungen aus den letzten Schuljahren lies die Abschlussfeier gebührend ausklingen.

Aufgrund der Coronapandemie konnte in diesem Jahr die geplante Abschlussfahrt nach Berlin leider nicht stattfinden. Ein kleiner Trost war dann vor zwei Wochen ein Tagesausflug in den Europapark Rust, dessen Kosten komplett mit den erwirtschaftenden Geldern aus der Schülerfirma „Recycton“ gedeckt wurden.