Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr an der Zufahrt eines Gebäudes in der Aichstettener Schwalbenstraße einen Metallpfosten samt Absperrkette beschädigt und diese dann zur Seite gelegt. Anschließend suchte die unbekannte Person das Weite.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.