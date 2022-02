Eine 25-Jährige soll am Mittwoch in der Hochstraße in Aichstetten eine Mitarbeiterin eines Supermarktes geschlagen haben. Die Angreiferin verletzte die Mitarbeiterin laut Polizei leicht. Zudem bestand für die 25-Jährige bereits ein Hausverbot, weshalb sie nun nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Hausfriedensbruchs angezeigt wird.