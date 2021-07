Wegen Beleidigung muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr eine Mitarbeiterin in einem Schnellrestaurant in Altmannshofen beleidigt hat. Der junge Mann war laut Polizeibericht offensichtlich unzufrieden mit einer Essensbestellung, woraufhin er die 43-Jährige beleidigte und ein Tablett in Richtung weiterer Angestellter warf. Der 25-Jährige wird nun entsprechend angezeigt.