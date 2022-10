Mann in Hardsteig zusammengeschlagen

In Hardsteig ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein 19-Jähriger von einer Gruppe Männer angegriffen und zusammengeschlagen worden. Das teilt die Polizei mit. Wegen vorangegangenen Streitigkeiten suchten drei 35, 50 und 25 Jahre alte Männer den Heranwachsenden auf. Die beiden jüngeren Angreifer sollen dann mehrfach auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben, der mehrere Verletzungen davontrug. Wegen des Vorfalls ermittelt nun das Polizeirevier Leutkirch. Personen, die den Angriff beobachtet haben, oder in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.