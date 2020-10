Weit mehr als 1,2 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 59-Jährigen ergeben, der am Donnerstag gegen 22 Uhr mit seinem Seat in Aichstetten von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten ordneten laut Bericht eine Blutentnahme in einem Klinikum an. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.