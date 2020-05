Mann fährt in Aichstetten unter Drogen und wird erwischt

Mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss ist am Montagnachmittag ein 29 Jahre alter Autofahrer in der Straße Am Waizenhof in Aichstetten unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht wurde der Mann von einer Polizeistreife kontrolliert. Als sich Anhaltspunkte ergaben, dass er unter Drogen steht, wurde der 29-Jähriger von den Polizisten um einen Urintest gebeten. Dieser bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums. Der Autofahrer musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und muss nun mit einer Anzeige rechnen.