Maibäume ragen in den Himmel

Ganz nach altem Brauchtum werden in der Region zum 1. Mai wieder die Maibäume aufgestellt. Hier eine Übersicht:

Aichstetten: Die Freiwillige Feuerwehr Aichstetten stellt am 1. Mai ihren Maibaum mit Scheren und Stangen auf. Los geht es um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit der Musikkapelle Aichstetten. Des Weiteren unterhält der Trachtenverein Aichstetten während des Frühschoppens. Für einen reichhaltigen Mittagstisch sowie für Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. Ab 13.30 Uhr steht eine historische Schauübung mit einem Gerät aus dem 19. Jahrhundert auf dem Programm.

Arnach: Die Freiwillige Feuerwehr Arnach stellt am 30. April zum 22. Mal den Maibaum auf dem Platz des Feuerwehrhauses auf. Beginn ist um 19 Uhr. Den musikalischen Rahmen übernimmt die Musikkapelle Arnach. Anschließend gibt es einen Hock in den Mai. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Beuren: Kulturgemeinde Beuren lädt am 30. April um 18 Uhr zum Maibaumstellen beim Rathaus ein. Dabei ist eine Abordnung der Musikkapelle Beuren. Anschließend trifft man sich im Gasthaus Zum Kreuz.

Dietmanns: Der Sportverein Dietmanns lädt am 30. April um 19.30 Uhr zum Maibaumstellen beim Kindergarten ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Dietmanns. Abschließend gibt es im Vereinsheim eine gesellige Runde.

Eggmannsried: Maibaumstellen in Eggmannsried ist am Freitag, 27. April, um 19 Uhr.

Gospoldshofen: Die Freiwillige Feuerwehr stellt am 30. April, 19.30 Uhr, den Maibaum auf. Danach ist Hockete für Jung und Alt.

Haselburg: Maibaumstellen mit den Oberallgäuer Musikanten ist am Dienstag, 1. Mai, ab 19.30 Uhr vor dem Gasthaus Rössle in Haselburg. Für ein Weißwurstessen ist gesorgt. Bereits am Montag, 30. April gibt es im „Rössle“ ein Wirtshaussingen mit Anton, Tila und Rosi. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Herlazhofen: Die Freiwillige Feuerwehr Herlazhofen stellt am 30. April um 18.30 Uhr am Dorfplatz den Maibaum auf. Die Musikkapelle Herlazhofen umrahmt die Feier musikalisch. Anschließend ist im Feuerwehrhaus eine Hockete.

Oberschwarzach: Der Verein Hobbyzieher lädt zum Maifest am 1. Mai ein. Es beginnt um 11 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen. Am Nachmittag findet die Maibaum-Olympiade für Dreier-Teams statt. Infos dazu erteilt Helmut Wirth, Telefon 0172 / 7528319.

Ottmannshofen: Der Stammtischt Ottmannshofen stellt am 1. Mai um 13.30 Uhr vor der ehemaligen Schule den Maibaum auf. Für die Bewirtung ist gesorgt. Es gibt wieder ein Glücksrad, dessen Erlöse kommt Pater Boris in Benin zugute.

Rohrdorf:

Die Landjugend Rohrdorf stellt am 1. Mai um 10 Uhr am Rathausplatz den Maibaum auf. Es spielt die die Musikkapelle auf. Für einen Mittagstisch sorgt die Landjugend.

Seibranz: Der Motorradfreunde Seibranz stellen am 30. April in Seibranz den Maibaum auf. Die anschließende Hockete mit Bewirtung im eigens dafür aufgestellten und beheiztem Zelt wird musikalisch vom Musikverein Seibranz begleitet. Weiter geht es am 1. Mai mit einem zünftigen Frühschoppen samt Mittagstisch und später Kaffee und Kuchen

Unterschwarzach: Die TSG-LJG Unterschwarzach lädt am 30. April um 19 Uhr zum Maibaumstellen im Ortskern ein. Anschließend gibt es eine Hockete im Gasthaus Hirsch. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Unterschwarzach.

Wuchzenhofen: Die Freiwillige Feuerwehr Wuchzenhofen stellt am Montag, 30. April, um 19.30 Uhr den Maibaum auf dem Kirchplatz auf. Im Anschluss findet in der Feuerwehrgarage die Wuchzenhofener Walpurgisnacht mit Bewirtung und Barbetrieb statt. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Musikkapelle Wuchzenhofen.

Ziegelbach: Die Landjugend Ziegelbach stellt am Montag, 30. April, ab 17 Uhr beim Dorfstadel den Maibaum auf. Es gibt eine Hockete. Für die Bewirtung ist gesorgt.