Müllcontainer brennt – Zeugen gesucht

In der Aichstettener Bachstraße hat am Sonntagabend ein Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr musste löschen. Gegen 19.30 Uhr war laut Polizei Brandalarm in der Bachstraße, da ein Müllcontainer brannte. Die Feuerwehr Aichstetten rückte aus und löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden von rund 450 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass gezündelt wurde. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07561/84880.