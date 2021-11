Leuchtend bunte Drachen in der Luft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fröhliche und gruslige Gesichter, Hasen, Vögel, Füchse & Giraffen, Spinnennetze, Piraten und Einhörner, sowie fantastische Figuren verzauberten Aichstettens Himmel! Den ersten Kindertreff in diesem Schuljahr konnten wir auf Grund der großen Nachfrage gleich an zwei Nachmittagen mit 32 Grundschulkindern in der Eichenwaldschule stattfinden lassen. Zu Beginn machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein draußen fit, indem wir durch einige BrainGym-Übungen unsere Konzentration und Fingerfertigkeit stärkten. Dann ging die künstlerische Arbeit richtig los: Wie soll mein Drache ausschauen? Welches Motiv – was für Farben? Unsere jungen MeisterInnen überraschten uns ein weiteres mal mit den tollsten und kreativsten Ideen. Es war beeindruckend, wie sie diese dann auf ihre Drachen übertrugen und ihr Kunstwerk fertig stellten. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht – euer Kindertreff-Team Aitrach-Aichstetten.