Kunterbunte Dorf-Bilder werden prämiert

Kunterbunt soll es bei einem Malwettbewerb für Kindergarten- und Grundschul-Kinder in Aichstetten werden. Der Kinder- und Jugendbeauftragte Martin Buchmann ruft dazu auf, sich am Malwettbewerb zum Motto „Kunterbunt ist unser Dorf“ zu beteiligen. Unterstützt wird er dabei von der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach.

Ursprünglich war die Aktion zum Dorffest im Juli geplant. Wegen der Corona-Krise wird das Fest aber nicht stattfinden können und auf 2021 verschoben. „Trotzdem haben die Kinder gerade jetzt mehr Zeit als sonst“, sagt Martin Buchmann. Deshalb soll der Wettbewerb nun vorgezogen werden. Teilnehmen können alle Kinder, die in Aichstetten in den Kindergarten oder die Grundschule gehen.

„Die Kinder können ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Respekt setzen, indem sie ihre Gedanken kunterbunt aufs Papier bringen. Das ist gerade angesichts der Corona-Krise wichtig“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren des Malwettbewerbs. Die schönsten Bilder werden im Aichstettener Rathaus ausgestellt. Außerdem veröffentlicht die Schwäbische Zeitung die Gewinner-Bilder. Wichtig beim Wettbewerb ist, dass die Bilder selbst gemalt werden.

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Die Werke zum Motto „Kunterbunt ist unser Dorf“ sollten an den Kinder- und Jugendbeauftragten Martin Buchmann, Hardsteiger Straße 18 in Aichstetten geschickt werden. Abgabe- oder Einsendeschluss ist Freitag, der 29. Mai 2020. Auf dem Bild sind Name, Anschrift, Telefonnummer, der jeweilige Kindergarten, Klasse sowie eine kurze Bildbeschreibung zu vermerken. Die Daten der teilnehmenden Kindergarten- und Grundschulkinder werden zum Zwecke der Gewinnermittlung benötigt und ausschließlich für den Malwettbewerb genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Kontakt für Rückfragen: Hannah Keil, Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach, Koordinierungs- und Fachstelle Stiftung St. Anna, Kemptener Straße 11, 88299 Leutkirch, Telefon 0176 / 73509662, E-Mail hannah.keil@stiftung-st-anna.de