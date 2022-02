Küchenbrand alarmiert mehrere Einsatzkräfte

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten am Dienstag gegen 15 Uhr wegen eines Küchenbrandes aus. In der Hardsteiger Straße in Aichstetten hatte eine Bewohnerin laut Polizeibericht versehentlich den Herd angeschaltet, auf dem das Kabel eines Elektrogeräts lag. Daraufhin begann es zu schmoren und die darüber hängende Lappen fingen Feuer. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Nachbar mit einem Feuerlöscher die Flammen löschen. Zum Sachschaden ist noch nichts bekannt, verletzt wurde niemand.