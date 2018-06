Kreis soll künftig Müllabfuhr organisieren

Wer ist ab 2016 für die Müllabfuhr zuständig? Weiterhin die Stadt oder doch der Landkreis? Mit dieser derzeit in vielen Kommunen des Landkreises Ravensburg diskutierten Frage hat sich diese Woche auch der Gemeinderat in Aichstetten beschäftigt. Bürgermeister Dietmar Lohmiller mahnte vorab an, „das Thema nicht so hoch zu hängen wie es andere Gemeinden tun“.

Aus seiner Sicht habe die Rückdelegation der Müllabfuhr an den Landkreis „weder entscheidende Vor- noch Nachteile für den Bürger“. Er könne sich durchaus vorstellen, dass Aichstetten der Rückdelegation zustimmt. Auch deshalb, weil die Gemeinde seit Jahren nur ein Angebot bei der Müllabfuhr erhalte. „Wenn die Ausschreibung künftig kreisweit erfolgt, gibt es auch wieder einen Wettbewerb“, so Lohmiller. Ungeachtet dessen erklärte Lohmiller, dass es an der Einführung der Biotonne zum 1. Januar 2016 nichts zu rütteln gibt. Ungeklärt sei hingegen noch, wer von der Biotonne befreit werden kann.

„Bisheriges System funktioniert“

Gemeinderat Erwin Kling (CDU) beurteilte die geplante Änderung kritisch. „Unser bisheriges System funktioniert gut. Wir müssen über Jahre geschaffene Strukturen nicht unbedingt aufgeben.“ Timo Kohlöffel (CDU) gab zu Bedenken, dass die vorgestellte Gebührenkalkulation nicht mehr stimmt, wenn andere Kommunen die Rückdelegation ablehnen, wie es beispielsweise Isny bereits getan hat.

Kohlöffel wollte zudem wissen, ob die Gemeinde im Falle einer Ablehnung des Angebots die Ausnahmeregelungen bei der Biotonne selbst festlegen muss. „Wer von der Biotonne wann befreit wird müssten in dem Fall wir regeln. Der Schwarze Peter läge dann bei uns“, sagt Lohmiller. Sollte sich die Gemeinde selbst um die Befreiungen kümmern müssen, würden wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Haushalte einen entsprechenden Antrag stellen, so Lohmiller.

„Dieser Punkt ist ein weiteres Argument, um der Rückdelegation zuzustimmen.“ Diese Einschätzung teilte auch Richard Tritschler (CDU). „Ich glaube nicht, dass wir damit glücklich werden, wenn wir die Richtlinien selbst festlegen müssten.“ Trotz der Kritik seitens einem Teil der Räte an der Übernahme der Abfallwirtschaft durch den Landkreis stimmte das Gremium dem Vorschlag am Ende zu – wenn auch nicht einstimmig. Drei Räte stimmten dagegen. Bürgermeister Lohmiller nahm außerdem noch den Hinweis seitens des Gremiums auf, dass Aichstetten nach Möglichkeit ab 2016 weiterhin auf eine Sperrmüllabfuhr verzichten will.

Die dadurch eingesparten Kosten sollen den Bürgern wieder zu Gute kommen. Hintergrund dieses Gedankens ist die Tatsache, dass es in Aichstetten seit mehr als zehn Jahren keine Sperrmüllabfuhr mehr gibt. Bürger, die entsprechenden Müll haben, bringen diesen selbst nach Leutkirch auf den Wertstoffhof.