Konzert in der Pfarrkirche Aichstetten

Ein Kirchenkonzert findet am Montag, 6. Januar, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Aichstetten statt.

Das einstündige Programm wird von der Musikkapelle Aichstetten unter Leitung von Josef Möslang gestaltet. Nach der Eröffnung mit „Canterbury Chorale“ von Jan Van der Roost folgt mit „Celtic Flutes“ von Kurt Gäble ein Solo für zwei Querflöten und sinfonisches Blasorchester, teilt die Musikkapelle mit. Solistinnen sind Sandra Buck und Franziska Haas.

Mit dem „Königsmarsch“ von Richard Strauss und „Irish Tune from County Derry“ von Percy Aldridge Grainger sind zwei Klassiker der Blasmusik zu hören. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Zuhörer mit „Bethlehem“, einer Weihnachtsgeschichte für Blasorchester, Chor und Erzähler. Der Chor wird dabei aus den Reihen der Musikkapelle gebildet. Das Programm wird abgerundet durch eine Instrumentalversion des Songs „We´re All Alone“ von Boz Scaggs sowie einem Medley bekannter Weihnachtslieder. Zum Schluss erklingt das Titellied zum Film „Conquest of Paradise“ von Vangelis. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.