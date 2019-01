Kommunalwahl: CDU und FW tun sich in Aichstetten zusammen

Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai wird es in Aichstetten voraussichtlich nur noch eine Kandidatenliste geben. CDU und Freie Wähler haben ein Zusammengehen beschlossen. 2014 waren beide Gruppierungen mit einer eigenen Liste mit acht (CDU) beziehungsweise zehn Kandidaten (FW) angetreten.

Die Initiative für eine „Bürgerliste“ ging, berichtet CDU-Vorsitzender Josef Gretzinger, von seiner Partei aus. „Wir wollten wieder eine eigene Liste bilden, haben aber sehr viele Absagen kassiert“, erzählt er. „Schweren Herzens“ habe man daher den Freien Wählern ein Zusammengehen vorgeschlagen. „Gemeinsam fällt es uns hoffentlich leichter, so viele Kandidaten zu finden, dass die Aichstettener tatsächlich eine Wahl haben.“

Zwölf Sitze hat der Aichstettener Gemeinderat. Die Freien Wähler haben davon 2014 sieben gewonnen, die CDU fünf. Das Gesetz sieht vor, dass auf einer Liste maximal 24 Kandidaten stehen dürfen.

Von so vielen wagen Gretzinger und der FW-Chef Leo Stölzle nicht zu träumen. „18 oder so wäre schon gut“, sagt der Christdemokrat, Stölzle hofft, „dass wir wenigstens 15 zusammenbringen“. Am 19. Februar soll Nominierungsabend sein.

Im Vorfeld veranstalten CDU und Freie Wähler Infoabende, um Kandidaten zu finden. Ein erster fand vergangenen Montag statt und verlief, so Stölzle, „eher enttäuschend“. Er habe sich mehr als „drei, vier neue Gesichter“ erhofft. Der nächste Infoabend ist am Mittwoch, 30 Januar, um 20 Uhr im Haus der Vereine.

Erschwerend kommt vor allem für die Freien Wähler hinzu, dass drei ihrer derzeit sieben Gemeinderäte laut Stölzle nicht mehr kandidieren wollen. Josef Müller werde nach 48 Jahren Zugehörigkeit ebenso das Ehrenamt niederlegen wie Robert Bettrich und Rudolf Peiker. „Auch ich wollte eigentlich altersbedingt aufhören, aber mache nun weiter, weil ich bisher der einzige Kandidat aus Altmannshofen bin“, so Stölzle.

Bei der CDU schaut es etwas besser aus. „Vier von fünf wollen weitermachen, darunter auch ich“, sagt Josef Gretzinger, mag aber keine Namen nennen.

Als Gemeinderat könne man gerade in der anstehenden Wahlperiode bis 2024 viel für die Kommune mitgestalten, werben Gretzinger und Stölzle für dieses Ehrenamt. Sie denken dabei vor allem an die zukunftsweisenden Entscheidungen in Sachen Nutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke.

Das überaus geringe Interesse der Menschen, bei den Gemeinderatswahlen zu kandidieren, ist kein Aichstettener Phänomen. In allen Städten der Region haben selbst renommierte Parteien und Gruppierungen große Probleme, ihre Listen zu füllen.