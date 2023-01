Kleinkunstverein Aichstetten präsentiert Kolpingbühne Legau

Der Kleinkunstverein Aichstetten präsentiert am 17. März zwei Einakter der Kolpingbühne Legau in der Dorfhalle Altmannshofen. Die Stücke „Der Maibaumstreit von Jungisried“ und „So ein Theater!“ führten die Legauer im Rahmen eines Schopftheaters bereits im Sommer 2022 in fünf ausverkauften Theaterabenden auf.

Im „Maibaumstreit von Jungisriesd“ sind sämtliche Prallelen zu einem benachbarten Ort im Oberallgäu rein zufällig. Mit unkonventioneller Methodik versucht Meßmer Ibele, laut Ankündigung die Problematik zu lösen – nicht immer mit vollstem Wissen und Einverständnis seines irdischen Chefs, Pfarrer Huber.

„So ein Theater!“ gibt es, wenn Theaterneulinge die Bühne betreten. Dies kommt nur deswegen dazu, weil der Vorstand des „Lausemer Schützenvereins“ sich einbildet, dass zu einem Jubiläum auch eine Theateraufführung gehört. Dass das Theater zu „einem Theater“ wird, ist vorprogrammiert.

Der Saal öffnet bereits um 18.30 Uhr seine Pforten, es wird bewirtet. Um 20 Uhr beginnen die Theateraufführungen. Tickets zum Preis von zehn Euro gibt es ab sofort auf der Homepage www.kleinkunst-aichstetten.de, beim Allgäu-Laden in Legau, der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Aitrach und bei Getränke Hauser in Aichstetten.