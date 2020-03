Kleinkunst Aichstetten präsentiert Ausweichtermin

Gute Nachricht für Kleinkunst-Fans in Aichstetten. Der Ersatztermin für die Jubiläums-Veranstaltung des Kleinkunstvereins Aichstetten mit Uli Boettcher und Patrizia Moresco, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, steht fest. Neuer Termin ist der 28. März 2021.

„Es war nicht ganz einfach, auf die Schnelle einen Termin zu finden, an dem beide Künstler gleichzeitig noch einen freien Abend im Terminkalender haben und an dem uns auch wieder die Turn- und Festhalle in Aichstetten Halle mit der benötigten Kapazität zur Verfügung steht“, schreiben die Vereinsvertreter in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig sollte der Ersatztermin auch nicht zu zeitnah angesetzt werden, denn aktuell könne leider niemand sagen, bis wann sich die Situation in Anbetracht des Coronavirus wieder normalisiert haben wird. Ein zu früh angesetzter Termin, der dann noch einmal verschoben oder gar ganz abgesagt werden müsste, wäre auch nicht der richtige Weg, so der Verein.

Aus heutiger Sicht gebe das den Künstlern, dem Verein und vor allem auch den zahlreichen Ticketkäufern die größtmögliche Planungssicherheit, so die Verantwortlichen. Alle bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Wer noch kein Ticket hat kann ab jetzt Tickets für den Ersatztermin bestellen.

Alle, die im Jahr 2020 nicht komplett ohne Kleinkunst in Aichstetten auskommen möchten, könnten sich den Samstag, 31. Oktober, vormerken. Dann findet ein Liederabend mit Schauspieler und Sänger Michael Fitz in der Dorfhalle Altmannshofen statt. Informationen dazu gebe zu gegebener Zeit auf der Vereins-Homepage www.kleinkunst-aichstetten.de schreibt der Vereinsvorstand.