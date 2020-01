Kleiderbasar in Aichstetten am 7. März

Ein großer KInderkleiderbasar findet am Samstag, 7. März, von 11 bis 12.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Aichstetten statt.

Verkauft werden laut Mitteilung des Basarteams Artikel rund ums Kind, zum Beispiel Kinder- und Teenagerkleidung (bis Größe 176), Umstandskleidung, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderkleinmöbel, Auto- und Fahrradsitze (nur zugelassene) sowie Spielsachen (aber keine Kuscheltiere).

Maximal können 50 Teile pro Kunde (davon höchstens fünf Paar Schuhe) abgegeben werden. Zum Verkauf ausgelegt werden nur gut erhaltene, moderne und saubere Artikel, betont das Team in seiner Mitteilung.

Wer gut erhaltene Ware verkaufen möchte, kann diese am 7. März von 8 bis 9.30 Uhr in der Turnhalle abgeben. Alle Artikel müssen mit Etiketten versehen sein, auf denen Verkaufspreis, Größe und Kundennummer angegeben ist. Die Kundennummer ist oben links in Rot auf jedes Etikett zu schreiben.

Persönliche Kundennummernkönnen Interessenten per E-Mail an Kinderkleiderbasar-aichstetten@web.de anfordern. In der Nachricht müssen Vor- und Zuname angegeben werden.

Die Nummernvergabe erfolgt zu jedem Basar neu. Alle früheren Nummern sind nicht mehr gültig, betont das Basarteam.

Vom Verkaufspreis werden zehn Prozent für einen guten Zweck einbehalten. Die Annahmegebühr beträgt drei Euro. Erlös und nicht verkauften Ware sind am Veranstaltungstag von 16 bis 16.30 Uhr abzuholen. Haftung für angenommene Ware kann nicht übernommen werden.