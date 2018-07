Klaus Multiparking aus Aitrach ist neuer Bildungspartner der Grund- und Werkrealschule Eichenwaldschule Aichstetten.

„Die Schüler und Schülerinnen dürfen sich dabei nicht nur auf den Austausch mit Profis vom Fach freuen, sondern sie bekommen auch jede Menge Einblicke in die Praxis“, kündigt das Unternehmen, das nach eigenen Anagben zu den Anbietern von Autoparksystemen zählt, in einer Mitteilung an.

„Wir sind mächtig stolz auf die Bildungspartnerschaft mit der Eichenwaldschule Aichstetten. Das ist wirklich eine tolle Sache“, wird Geschäftsführer Helmut Knittel darin zitiert. Klaus Mutliparking werde die Schülerinnen und Schüler vor allem bei der Berufsorientierung unterstützen. Geplant sind Schulbesuche, Berufsinformationsabende und Betriebserkundungen.

Klaus Multiparking beschäftigt im Produktionswerk in Aitrach rund 200 Mitarbeiter. Für seine innovativen Ideen wurde das Unternehmen unter anderem mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.