Kinder dürfen köstlichen Käse produzieren

Wie entsteht eigentlich aus Milch Käse? Das war die Frage, die Kinder beim Mitmachprogramm im Bauernhofmuseum in Illerbeuren lösen mussten. Hierzu hatte die CDU Aichstetten im Rahmen des Ferienprogramms eingeladen. Zehn Kinder produzierten ihren eigenen Käse, den sie am Schluss mit nach Hause nehmen durften.

Pädagogin Angelika Diepolder erklärte laut Pressemitteilung zu Beginn die Unterschiede zwischen den Käsesorten. So erfuhren die Kinder, dass Hartkäse wie Emmentaler oder Bergkäse bis zu einem Jahr ausreifen muss. In Deutschland gebe es etwa 400 verschiedene Käsesorten. Anschließend konnten sich die Kinder in drei Gruppen mit ihren Betreuern ans Werk machen. Die Milch für den Käse war bereits in Töpfen gefüllt. Es muss laut Diepolder frische Vollmilch sein, weil nur sie die wichtigen Bakterien enthalte, die für die Verarbeitung zu Käse nötig sei. Aus einem Liter Milch könne man 100 Gramm Käse herstellen.

Nachdem die Milch erwärmt wurde, war der nächste Arbeitsschritt das „Säuern“, etwa mit saurer Sahne, damit die Bakterien arbeiten können. Denn zwei Faktoren sind laut Angelika Diepolder ganz wichtig: Zeit und Hygiene. Während dieses Prozesses besuchten die Kinder mit ihr das älteste Haus im Museum, das schon mehr als 300 Jahre alt ist und lernten dabei, wie die Menschen früher lebten und auf dem Hof arbeiteten. Zurück in der Käseküche hat sich beim Käse einiges getan. Fett und Wasser hatten sich getrennt, sodass sich die Molke bildete. Als wichtige Zutat benötigten die Kinder noch Lab, ein Ferment aus dem Kälbermagen, damit sich dann der Käse bildet.

Unter der fachlichen Anleitung konnten alle, nachdem sie ihr Material sauber gespült haben, ihren hergestellten Weichkäse in kleine Stücke aufteilen. Die Betreuer Nadine Linek und Claudia Bentele standen den Kindern bei diesem Programm tatkräftig zur Seite.