Keine Ausnahmegenehmigung für WRS Aichstetten

Die Werkrealschule (WRS) der Eichenwaldschule Aichstetten ist wohl kaum noch zu retten. Das Regierungspräsidium Tübingen habe eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt, hieß es bei einem Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser in der Gemeinde. Aichstetter und Aitracher Eltern wollen sich dagegen wehren.

Zwölf Kinder sind für die 5. Klasse des kommenden Schuljahrs angemeldet worden. Im Jahr zuvor waren es fünf gewesen. Damit lag die Eichenwaldschule zweimal unter der Mindestanzahl von 15. Ohne Ausnahmegenehmigung bedeutet das: Die jetzigen Werkrealschüler können noch in Aichstetten ihren Neunte-Klasse-Abschluss machen, dann wird die Schule geschlossen. In Aichstetten wäre dies nach dem Schuljahr2020/2021.

Von Raimund Haser erhofften sich die Aichstettener nun ein Signal der Hoffnung. Doch das mochte der Christdemokrat bei seinem Besuch am Montag in der Gemeinde nicht geben.

„Schüler sollen kurze Wege haben, das war immer CDU-Politik“, sagte Aichstettens CDU-Chef Josef Gretzinger zunächst, und erinnerte Haser daran, dass im kommenden Jahr 60 Kinder in Aitrach und Aichstetten die Grundschule verlassen werden und nach Hasers eigenen Worten die Mindestanzahl „nicht in Stein gemeißelt“ sei.

„Kurze Beine, kurze Wege“ – so laute der CDU-Grundsatz, stimmte Haser im Grundsatz zu. „Aber Fünftklässler haben keine kurzen Beine mehr.“ Und auch die wieder höhere Anzahl Grundschüler im nächsten Jahr, ist für ihn kein Argument, sich für Aichstetten stark zu machen. „In diesem Jahr verließen auch schon 50 Kinder die beiden Grundschulen, für die Werkrealschule wurde gerade mal ein Fünftel davon angemeldet.“ Hasers Fazit: „Der freie Elternwille ist entscheidend, ob’s Schulen gibt. Die Eltern in Aitrach und Aichstetten haben abgestimmt, und das wohlwissend, dass es um die Zukunft der Eichenwaldschule geht.“ Haser wollte dies ausdrücklich nicht als Schuldzuweisung verstanden wissen.

Und die Mindestanzahl sei tatsächlich nicht in Stein gemeißelt, so Haser, aber: „Eine Ausnahmegenehmigung soll halt die Ausnahme sein. Aichstetten liegt schon längere Zeit nur knapp über der Grenze beziehungsweise jetzt drunter.“

Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) kündigte beim Gespräch mit Haser passiven Widerstand an: „Die Gemeinde wird den Antrag auf Auslaufen der Werkrealschule nicht stellen. Das Regierungspräsidium wird selbst die Anordnung ausgeben müssen.“

Mehr könne und werde die Gemeinde aber nicht machen, so Lohmiller. „Ich persönlich halte wenig davon, sich aufs Gleis zu begeben, ,da sollte man noch was machen’. Mit ist es lieber, den Blick nach vorne zu richten.“ Und dazu gehört für den Bürgermeister, dass die Grundschule Eichenwaldschule weiter existiert und „genauso viel Aufmerksamkeit verdient, künftig vielleicht sogar noch mehr“.

Lohmiller kann sich dabei auch vorstellen, dass die Grundschule, derzeit bei der Kirche angesiedelt, einmal in das jetzige Werkrealschulgebäude an Sportplatz und Turnhalle umzieht.

In der Elternschaft der Gemeinde regt sich indes Widerstand gegen das Aus für die Werkrealschule. Seit einigen Tagen liegen überall im Ort Unterschriftenlisten aus, in die sich nach Auskunft der Organisatoren schon zahlreiche Menschen eingetragen haben. Mit Briefen wollen sie sich auch an alle maßgeblichen Stellen wenden.

Die Eltern argumentieren ebenfalls mit den ansteigenden Zahlen an Grundschulabgängern in Aitrach und Aichstetten in den kommenden Jahren. Sie verweisen außerdem auf voll belegte Kindergärten in beiden Gemeinden und auf neue Baugebiete, die noch mehr jungen Familien anlocken würden.

Die zwölf in Aichstetten angemeldeten Kinder müssen sich nun neue Schulen suchen. Im „Angebot“ sind vorrangig die Werkrealschulen Wuchzenhofen und Bad Wurzach sowie die Gemeinschaftsschule in Leutkirch.