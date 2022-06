Junge Aichstettenerin unterrichtet in Südafrika und lernt selbst viel dabei

Kinder in Südafrika unterrichtet und betreut hat die junge Lisa Ruider aus Aichstetten. Kürzlich ist sie heimgekehrt. Die 23-jährige Lisa Ruider studiert an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Mehrsprachigkeit und interkulturelle Bildung. Die Hochschule bietet in Kooperation mit der Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“ und der südafrikanischen Partnerorganisation Paternoster Project NPC das Austauschprogramm „Paternoster Volunteer Project“ für Studierende an.

Lisa Ruider hat sechs Monate in einem südafrikanischen Fischerdorf verbracht.

Sie können in Südafrika praktische und interkulturelle Erfahrungen bei der Arbeit mit Kindern sammeln. Paternoster ist ein kleiner Fischerort an der Westküste Südafrikas, wie die Stiftung in einem Bericht über Lisa Ruiders Auslandssemester mitteilt.

Zunächst kam Corona

Die Aichstettenerin wollte bereits vor zwei Jahren Deutschland für ein Semester den Rücken kehren. Das Visum war beantragt, das Stipendium genehmigt. Doch dann kam Corona. Die Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“ bot ihr zur Überbrückung eine Praktikantenstelle in Stuttgart an.

Lisa Ruider lernte dadurch die Arbeit einer Stiftung kennen, arbeitete der Projektleitung zu und konnte diese Erfahrung in Südafrika wertvoll einsetzen. Von dem Projekt dort war sie sogar so begeistert, dass sie schon im Voraus entschied, drei Monate länger zu bleiben wie der eigentliche Zeitrahmen eines Semesters vorgibt. Im Oktober vergangenen Jahres konnte sie schließlich ihre Reise Richtung Sonne an.

Workshops erarbeitet

Als Volontärin wurde sie in Paternoster im Kinderhaus „Hoopsig“ eingesetzt. Dort konnte sie im Rahmen des „Life-Skills-Afternoon Program“ eigenständig Workshops für rund 40 Kinder erarbeiten und durchführen. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit setzte sie dabei auf das Verständnis von Sprache und die dazu gehörenden Kompetenzen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Aber auch Musik- und Tanz-Workshops standen für die jungen Menschen auf dem Programm.

Die Mitarbeit bei der Zeitschrift „Pato Times“, die von der Stiftung vor Ort herausgegeben wird, führte Lisa in die Dreisprachigkeit: Afrikaans, Deutsch und Englisch. Zudem führte sie ein E-Mailprojekt ein. Dabei wurden mit einer deutschen Grundschule zweisprachige E-Mails ausgetauscht.

Die Kinder in Südafrika erfuhren staunend, dass man in Deutschland keine Schuluniform trägt und man mit dem Auto auf der anderen Straßenseite fährt.

So funktioniert interkulturelles Lernen ganz spielerisch und die Fremdsprachenentwicklung beiläufig, stellt die Stiftung fest.

Abstecher nach Namibia

Im Anschluss an ihre halbjährige Volontariatszeit besuchte Lisa Ruider noch die Aussenkehr-Farm in Namibia. Dort ist die Stiftung „Kinder fördern – Zukunft stiften“ ebenfalls mit einem Studierenden-Austauschprogramm aktiv.

Mit einer großen Bandbreite an Eindrücken kehrte die Aichstettenerin Mitte April nach Deutschland zurück, aus dem sommerlich warmen Südafrika mit sonnigen 27 Grad in das kalte Allgäu, wo sie bei minus einem Grad ankam.

Die Zukunftspläne

„Ich bin nun entschlossener, selbstsicherer und eigenständiger“, sagt Lisa Ruider. Auch ihr Berufswunsch hat sich für sie klar entschieden – sie möchte im internationalen Projektmanagement, beispielsweise in einer Stiftung oder einer Nichtregierungsorganisation arbeiten. Doch zuvor wird sie im August erstmal ihren Bachelor abschließen und sich parallel für Masterstudienplätze bewerben. Ihre Reiseleidenschaft lässt sie bald wieder die Welt entdecken, soviel ist sicher.

„Verlasst Eure Komfortzone, seid mutig und lernt einen anderen Kulturkreis kennen“, rät die 23-Jährige anderen jungen Menschen. . Es tut gut, die Perspektive zu wechseln, andere Kulturen wertfrei wahrzunehmen und danach neu einzuordnen. Auch das Glück in der Einfachheit zu finden, ohne eine tägliche Flut von Konsumvorschlägen. Dadurch nimmt man nach der Rückkehr sein Land und seine Mentalität anders wahr.“

Drängler ignorieren

Zum Schluss verrät Lisa Ruider noch, dass sie die Ruhe der Menschen aus Südafrika sehr positiv erlebt hat und sie versucht, diese Gelassenheit sich im Allgäu noch etwas zu bewahren und Drängler im Supermarkt zu ignorieren. Sie vermisse die Herzlichkeit, die vielen Umarmungen und ein Lächeln von Fremden, das immer direkt den Weg zum Herzen gefunden habe.