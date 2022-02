Jugendfahrt nach Taizé 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Zwangspause bieten die Jugendreferate Allgäu-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit der Jugendreferentin der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen dieses Jahr vom 5. bis 12. Juni endlich wieder eine Fahrt nach Taizé an.

Was ist Taizé? Taizé (sprich: „Tesee“) ist ein kleiner Ort im nordfranzösischen Burgund in Frankreich. In diesem Dorf kaufte Roger Schulz, besser bekannt als Frére Roger (Bruder Roger), im Jahr 1940 ein Haus, um darin Kriegsflüchtlinge zu beherbergen. 1942 musste er das Land aufgrund der einziehenden Gestapo verlassen, doch kam 1944 zurück nach Frankreich. Bereits zu diesem Zeitpunkt schlossen sich ihm die ersten Christen an, um gemeinsam zu beten. Obwohl Frére Roger nie geplant hatte, eine Gemeinschaft zu gründen, schlossen sich der ökumenischen Communauté de Taizé immer mehr Menschen an, sodass mittlerweile mehr als 100 Brüder aus 30 Nationen in der Gemeinschaft leben. Jedes Jahr heißen sie bei den einwöchigen Jugendtreffen in Taizé und an anderen Orten der Welt mehr als 100 000 junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten willkommen.

Der Tagesablauf in Taizé ist immer gleich. Der Wechsel aus Gebet, Gesang, Stille und Gemeinschaft macht das besondere Flair aus. Was Taizé ausmacht, sind seine Besucher. Jeder und jede ist willkommen - egal, welcher Religion oder Konfession er oder sie angehört. Je nach Jahres- und Ferienzeit teilen pro Woche zwischen 50 und 6000 Menschen den Alltag in der Gemeinschaft. Das Leben in Taizé ist einfach. Gerade das macht es besonders. Die wichtigsten Tätigkeiten: Beten, Arbeiten, Schlafen und dabei sich selbst und neue Freund*innen ein bisschen besser kennenlernen.

Fragt man Menschen danach, was Taizé für sie bedeutet, bekommt man häufig die Antwort: „Das kann man nicht so einfach beschreiben“. Der Ort ist vielfältig und wundervoll. Er schenkt Ruhe und Energie zugleich. Taizé ist von tiefer Spiritualität geprägt und zugleich sehr bodenständig.

Die Teilnahme an der Fahrt ist ab 15 Jahren möglich. Die Anmeldung erfolgt über das Jugendreferat Leutkirch. Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage der Jugendreferate https://allgaeu-oberschwaben.bdkj.info unter Termine.