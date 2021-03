Jamara ehrt Mitarbeiter

Bei der Jahresabschlussfeier des Modellbau- und Spielwaren-Familienunternehmens Jamara aus Aichstetten, die in diesem Jahr coronabedingt virtuell stattfand, sind sieben Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz und Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Inhaber Manuel Natterer lobte in einem Schreiben an die Mitarbeiter deren hohes Engagement und betonte, dass alle mit ihrer Einsatzbereitschaft und Professionalität maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Für ein Familienunternehmen in unserer Größenordnung ist es nicht selbstverständlich, dass man auf ein so großes Stammteam setzen kann, und das freut mich sehr.“ Für die Geehrten gab es Blumen und Geschenke. Lucia Ricioppo wurde für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt, für 15 Jahre Andre Hartig. Zehnjähriges Jubiläum feierte Monika Bernhard. Erich Natterer, Manuela Miller-Braun, Jenny Dolp und Peter Böttcher sind für ihr fünfjähriges Engagement geehrt worden. Erich Natterer, der die vergangenen 40 Jahre Jamara aufgebaut und geleitet hat, vollzog 2014 die Übergabe an seinen Sohn Manuel. Seinen (Un-)Ruhestand verbringt Erich Natterer bei Jamara als Mitarbeiter und Teil der Belegschaft.