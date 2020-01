Infoabend zu Demokratie leben

Welche Möglichkeiten das Programm „Demokratie leben!“ bietet, das ist Thema beim Infoabend am Dienstag, 21. Januar, in Aichstetten. Ab 19 Uhr informiert die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach im Haus der Vereine, Schulstraße 17, über die Fördermöglichkeiten. Dieses Jahr stehen in den drei Gemeinden insgesamt 45 000 Euro für Projekte rund um die Themen Demokratie, Vielfalt, Integration und Toleranz zur Verfügung. Weitere 10 000 Euro sind speziell für Projekte von Jugendlichen vorgesehen. Anträge stellen können unter anderem Privatleute, Vereine und gemeinnützige Institutionen, informiert Hannah Keil von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.