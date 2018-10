Herbst-Blutspendenaktion erbringt 133 Konserven

Dank 146 Spendenwilligen sind am Freitagnachmittag in der Turn- und Festhalle 133 Konserven zustandegekommen. Dafür erbrachten die Helfer vom Jugendrotkreuz des DRK Ortsvereins insgesamt 200 Stunden. Allerdings wurde der langjährige Durchschnitt von 180 Konserven aus bislang 65 Spendenaktionen deutlich unterschritten. Erfreulicher dagegen waren für Bereitschaftsleiter Andreas Löchle-Schmid die 19 Erstspender. Unter ihnen war auch Alexandra Paul aus Untrasried, die als ehemalige Leutkircher Realschülerin gerne „über die Grenze“ zu ihrer Klassenkameradin und Freundin Alina Schamschula (aktives Mitglied im Ortsverein) mit dem Argument gekommen ist: „Man hat ja selber genug, da kann man auch was abgeben.“ Diese Einstellung hat auch der Aichstettener Robert Widler, der mit der Blutgruppe „Null negativ“ als Spender besonders gesucht ist und weiterhin jährlich spenden will. Foto: Schweigert