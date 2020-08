Hand-Fuß-Pfad im Buchkapf lädt zum Entdecken ein

Ausgangsort für die idyllische Tour auf dem Hand-Fuß-Pfad ist der Brunnen in Buchkampf. Von Aichstetten aus kann dieser über die Eschachbrücke und die Anliegerstraße in Richtung Altmannshofen erreicht werden. Die Besucher werden gebeten, aus Rücksicht für die Waldbewohner den Pfad täglich nur von 10 bis 18 Uhr zu begehen. Eine Zufahrt zum Ausgangspunkt des Pfades ist nicht möglich. Deshalb werden alle Interessierten gebeten, die öffentlichen Parkplätze der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Die Gehzeit zum Hand-Fuß-Pfad beträgt etwa zehn Minuten. Wer eine Beurteilung über den neugeschaffenen Hand-Fuß-Pfad abgeben möchte, kann das per E-Mail an info@drk-aichstetten.de tun. (gs)