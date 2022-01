Glücksschweinchen sorgen für großes Schulglück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den ersten Kindertreff im neuen Kalenderjahr konnten wir aufgrund des Pandemiegeschehens leider nicht wie geplant in Präsenz abhalten. Nichts desto trotz haben bei unserer Neujahr „Glücksschweinchen-Bastelaktion“ insgesamt 123 selbstgebastelte Schweinchen ihr neues Zuhause in den beiden Grundschulen in Aitrach und Aichstetten gefunden.

Wir freuen uns sehr, dass die Kinder mit ihren Familien unzählig tolle und kreative Schweinchen beigesteuert haben und wir nun allesamt mit einer gehörigen Portion „Glück“ ins neue Jahr 2022 starten. Da haben wir wirklich Schwein gehabt! Ein herzliches Dankeschön geht an die Bäckerei Einsiedler, die uns freundlicherweise bei der Umsetzung des Kindertreffs tatkräftig unterstützt hat.

Die nächste Kindertreff-Aktion der beiden Gemeinden ist bereits in Planung.