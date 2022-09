Geparktes Auto demoliert

Gleich auf mehrere Arten hat ein bislang Unbekannter laut Polizeibericht in der Nacht zum Dienstag einen in der Hardsteiger Straße geparkten Volvo demoliert. Der Täter zerkratze den Wagen großflächig auf beiden Seiten und zerstach die Reifen auf der rechten Seite. Außerdem hob er zwei Gullideckel aus der Straße aus und warf einen davon in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Im Anschluss durchwühlte er den Wagen und stahl einen niedrigen Bargeldbetrag sowie zwei Fahrzeugscheine. Eine Anwohnerin will gegen etwa 3 Uhr verdächtige Geräusche gehört und einen Mann in der Nähe des Autos gesehen haben. Dieser soll etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er war augenscheinlich stark betrunken und schwankte stark über den Gehweg und die Straße. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die Angaben zur Tat machen können oder denen der Mann in dem Bereich aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.