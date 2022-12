Eine öffentliche Sitzung hat der Gemeinderat Aichstetten am Mittwoch, 14. Dezember. Sie beginnt um 20 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen.

Auf der Tagesordnung steht der Bau von 37 weiteren Pkw-Stellplätzen am Eurorasthof in Altmannshofen und der Abriss der Brücke am Kameralhof.