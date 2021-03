Gemeinde Aichstetten macht kein Impfangebot vor Ort

Die Gemeinde Aichstetten wird das Angebot, Impfungen vor Ort für Härtefälle durch ein mobiles Impfteam durchzuführen, nicht annehmen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Grundsätzlich wird dieses Angebot begrüßt, allerdings sei absehbar, dass es im fraglichen Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai für die in der Mobilität stark eingeschränkten Personen ein Angebot zur Impfung beim Hausarzt geben werde, heißt es in der Mitteilung weiter. Es sei daher zu befürchten, dass die angebotenen Termine (jeweils Sonntagvormittag) gar nicht vollständig in Anspruch genommen werden könnten und der damit verbundene Aufwand somit nicht gerechtfertigt sei. Im Zusammenwirken mit der örtlichen Seniorengenossenschaft bemühe sich die Gemeinde, notwendige Fahrten zu Impfungen beim jeweiligen Hausarzt anzubieten.