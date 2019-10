Geisterfahrt auf der Autobahn

Der 22-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr am vergangenen Freitag laut Polizeibericht gegen 12.15 Uhr an der Anschlussstelle Aichstetten auf die Autobahn A 96 in Fahrtrichtung Memmingen auf. Kurz Zeit später bemerkte er einen Rückstau, der sich in Richtung Memmingen aufgrund eines Verkehrsunfalles gebildet hatte. Der 22-Jährige wendete daraufhin sein Auto und fuhr in der falschen Fahrtrichtung zurück zur Anschlussstelle Aichstetten. Zu einer Gefährdung kam es nicht. Gleichwohl wurde er durch Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg angehalten. Gegen ihn erfolgt eine Bußgeldanzeige bei der zuständigen Behörde.