Gangsters of Love begeistern ihr Publikum

Die Gangsters of Love aus Isny haben am Samstagabend die Dorfhalle in Altmannshofen gerockt. Der Kleinkunstverein Aichstetten freute sich als Veranstalter über ein gut besuchtes Konzert. Die achtköpfige Coverband riss ihr Publikum vom ersten Lied an mit. Vor allem der weibliche Teil des Publikums pirschte sich im Verlaufe des Konzerts tanzenderweise immer näher an die Bühne. Auf der gaben die acht nicht mehr ganz jungen Herren im Outfit der 60er/70er eine Rock’n’Roll-Show vom Feinsten. Einen Hit nach dem anderen legten die Musiker hin. Und hatten dabei eine Bandbreite von den 1960ern bis zu den 1980ern: Elvis Presley und die Beatles waren, natürlich, ebenso zu hören wie AC/DC, Tom Jones, The Who, Sweet, Cool & The Gang, die Buggles, Creedence Clearwater Revival, Shocking Blues oder Neil Diamond. Foto: Steffen Lang