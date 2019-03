Gangster der Liebe in Altmannshofen

Die Coverband „The Gangsters of Love“ tritt am Samstag, 23. März, ab 21.30 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen auf.

Seit mehr als 30 Jahren begeistere die Band ihr Publikum, heißt es in der Mitteilung des Kleinkunstvereins Aichstetten. Wenn die „Gangsters“ die Bühne betreten, fühle man sich sofort in die Zeit von Schlaghosen, langen Haaren, Rock’n’Roll, Love, Peace and Happiness zurückversetzt. In Altmannshofen dürfe man sich auf diese „Juwelen“ der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, eine wilde Bühnenshow und Überraschungen freuen.

Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es auf der Homepage www.kleinkunst-aichstetten.de, bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Isny (Bergtorstraße) sowie Aichstetten, im Allgäu-Laden „blaues gelb“ in Legau und in der Stadtbuchhandlung in Leutkirch. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Einlass zur Ü-18-Veranstaltung ist ab 20.30 Uhr.