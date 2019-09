Galopp, Schnapfa Dreier und Allgäuer Sechser

Der Trachtenverein Aichstetten ruft und der gastliche Pfarrstadel füllt sich mit Volkstanzbegeisterten in allen Altersklassen aus nah und fern. Die Dirndlträgerinnen und die Lederhosen stellen sich zum Auftanz bereit der Mann am Mikrofon erklärt die Schrittfolgen und die Lindenberger Hoistubenmusik legt los. Keiner ist mehr auf den Stühlen, das Parkett füllt sich mit Walzer, Schottisch, Mazurka und es gibt auch einen Tanz namens Galopp. Dazwischen immer wieder eine allgemeine Runde.

Die Brüder Benno und Wolfgang und Hubert Willburger wechseln sich mit der Ansage und dem Vortanzen ab. Ganz gut, dass die Schrittfolge erklärt und vorgemacht wird. Dann heißt es bei der Bairisch Polka. „eins, zwei, drei, vier – auseinander und wieder zamm!“ Vor dem Schwedenwalzer die Ansage: „Da sott r zerst amol zualuaga!“ Aber dann kapiert es sich leicht. Und Jung und Alt bewegen sich zum ohrenschmeichelnden Klang der Tenortrompeten und der von allen Musikanten fein gespielten Musik.

Schwierige Beinarbeit bei der Kreuzpolka

Komplizierter wird die Beinarbeit bei der Kreuzpolka. Damit sich die Beine ja nicht verhaken beim Überkreuzen wird ganz klar vorgegeben: „Schritt und Kreuz, eins zwei drei vier, auf m Platz, jeder dreht für sich, jetzt geben sich beide die rechte Hand, jeder dreht für sich, und wieder zurück! So geht es doch ganz leicht. Aufpassen beim traditionellen Tanz im Galopp: „Vor, zwei, drei, vier. Galopp und zurück!“

Nach zweieinhalb Stunden dann die verdiente Pause. Die Familienmusik Widmer aus Krugzell-Altusried spielt derweil mit Geige und Akkordeon moderne Melodien. Aber das Programm hat noch viele traditionelle Tänze wie den Appenzeller Klatschwalzer, den Schnapfa Dreier und den Allgäuer Sechser.

Vorstand Werner Abrell und sein Team kann fast alle Gäste schon am Eingang persönlich begrüßen. Man kennt sich in dieser Szene. „Schade, dass in unserer Gegend sowas so selten ist,“ sagen die zusammen angereisten drei Frauen aus Reichenhofen, Diepoldshofen und Willerazhofen. In der bayerischen Nachbarschaft sei das ganz anders. So werden Krugzell (am 19. Oktober) und Woringen als nächste Ziele ins Auge gefasst.