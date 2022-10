Gaffer verursachen Folgeunfall auf der A 96

Schaulustige haben am vergangenen Freitagnachmittag einen Unfall auf der A 96 auf Höhe Aichstetten verursacht. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein 31-Jähriger leicht verletzt. Vorangegangen war auf der Autobahn ein Unfall, bei dem zwei Autos kollidiert und ins Schleudern geraten waren.

Autofahrer kommt zunächst von der Straße ab

Glück im Unglück hatten am Freitag gegen 16.15 Uhr zwei Autofahrer, als sie die A 96 in Richtung Lindau befuhren: Ein 68-jähriger Autofahrer kam, so teilt die Polizei mit, zunächst auf noch ungeklärte Weise nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett ab. Als er sein Auto zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, übersteuerte er und streifte einen Renault.

Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und im Anschluss im Grünstreifen zum Stehen. Beide Autofahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand ein Schaden von 15 000 Euro.

Da das Unfallausmaß zu Anfang unbekannt war, rückte die Feuerwehr Aichstetten und der Rettungsdienst mit einem größeren Aufgebot an Kräften aus. Dann kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Folgeunfall durch Schaulustig.

Verkehr kommt wegen Gaffern ins Stocken

Während der Unfallaufnahme, so schreibt die Polizei weiter, geriet der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Memmingen wegen Gaffern ins Stocken. Als dies ein 51-jähriger Fordfahrer und ein 67-jähriger BMW-Fahrer erkannten, bremsten sie. Ein nachfolgender 46-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Ford geschoben. Der 31-jährige Beifahrer im Ford wurde hierbei leicht verletzt.

An den drei Fahrzeugen entsandt ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.