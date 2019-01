Günstig oder optimal: Gemeinderat Aichstetten diskutiert über Umbau oder Neubau des Rathauses

Rathaus umbauen oder Rathaus neu bauen? Diese Frage will der Gemeinderat Aichstetten in den kommenden Monaten entscheiden. Beide Varianten stellte am Mittwochabend das Planungsbüro dem Gremium vor. Eine klare Tendenz zu einer der beiden Lösungen zeichnete sich in der anschließenden Diskussion nicht ab.

Variante eins ist der Umbau. Das derzeitige Rathausgebäude reiche aus, um den momentanen Platzbedarf der Verwaltung inklusive eines Büros als Reserve zu erfüllen, führten Albert Hampel und Daniel Ruhnow vom Büro STEG aus Stuttgart aus. Das Rathaus würde barrierefrei und erhielte zudem einen Außenaufzug. Allerdings müssten dazu der Sitzungssaal und nicht täglich genutzte Räume wie das Archiv oder die Registratur ausgelagert werden. Dazu könnte die derzeitige Grundschule genutzt werden, die voraussichtlich im Sommer 2020 in die jetzige Werkrealschule umzieht. Die Grundschule würde in dieser Variante zusätzlich genutzt, um einen Multifunktionsraum und Vereinszimmer zu gewinnen. Kosten dieser Variante: 810 000 Euro, von denen 610 000 Euro auf den Umbau des Rathauses entfallen. Dieser Umbau dauere ein halbes bis ein Dreivierteljahr, so Ruhnow.

Variante zwei ist der Neubau. Das dafür nötige Grundstück besitzt die Gemeinde: an der Ecke Hauptstraße/Wagnerstraße und auf dem Adler-Areal an der Hochstraße. Die Kosten schätzt das Büro auf 1,85 Millionen Euro. Geld genug habe die Gemeinde auch für die teurere Variante, stellte Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) klar. Er betonte aber auch: „Wir müssen dann andere Projekte erst einmal liegen lassen.“ Variante eins werde für die Verwaltung in ihrer täglichen Arbeit einigen organisatorischen Mehraufwand mit sich bringen, der sei aber vertretbar.

Die Gemeinderäte waren geteilter Meinung. „Mir gefällt die Variante 1 gut“, so Reinhard Oelhaf (FWV). Ähnlich äußerten sich Josef Müller, Rudolf Peiker (beide FWV), Lothar Keck und Erwin Kling (beide CDU). „Die Kosten sind bei einem Umbau wesentlich genauer und sicherer zu kalkulieren als beim Umbau eines alten Gebäudes“, gab dagegen Jürgen Frener (CDU) zu bedenken. Zudem mutmaßt er, dass es für einen Neubau mehr staatliche Zuschüsse geben wird. Ähnlich argumentierte Reiner Sachs (FWV), der sagte, man müsse „über einen Zeitraum von 100 Jahren denken, und da sollten wir eine optimale Lösung vorziehen.“

„Wir dürfen nicht nur an 100 Jahre denken, sondern auch an die nächsten fünf oder zehn“, hielt dem Keck mit Blick auf die lange Prioritätenliste notwendiger und gewünschter Projekte entgegen. „Daher sollten wir eher die kleinere Nummer fahren.“

Immer wieder eine Rolle spielte in der Diskussion auch die Zukunft des Werkrealschulgebäudes und des Kindergartens. Der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser hatte hier die Idee eines Bildungshauses ins Spiel gebracht. In einem solchen sind Kindergarten und Grundschule sich nicht nur räumlich nahe, sondern auch organisatorisch und pädagogisch verzahnt. Ob ein solches Bildungshaus in Aichstetten möglich ist und was es in etwa kosten würde, soll nun die STEG ermitteln.

Dies soll zur Februar-Sitzung des Gemeinderats passiert sein. „Dann könnten wir in der übernächsten Sitzung über die Zukunft des Rathauses entscheiden und uns anschließend um unsere Freiflächen kümmern“, skizzierte Lohmiller den von ihm ins Auge gefassten weiteren Gang der Dinge, der unwidersprochen blieb.

Der Bürgermeister forderte die Bürger auf, ihre Meinung zu äußern. Eine Gelegenheit dazu bietet der Neujahrsempfang, den die Gemeinde am Freitag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen gibt. Dazu ist jeder eingeladen. Eine Abordnung der Musikkapelle Aichstetten wird die Gäste unterhalten, außerdem ehrt das DRK vielfache Blutspender.