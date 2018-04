Fußgängerin wird angefahren und schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person sowie mehrere hundert Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfall am Montag gegen 21.45 Uhr in der Hardsteiger Straße in Aichstetten. Das teilt die Polizei mit. Dabei bog ein 66-Jähriger mit seinem Pkw vom Parkplatz beim Pfarrstadel nach links auf die Hardsteiger Straße ein und übersah bei starkem Regen eine die Fahrbahn überquerende 77-jährige Fußgängerin. Durch die Kollision stürzte die Frau auf die Fahrbahn und zog sich einen Bruch am rechten Bein zu, so die Polizei. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.