Feuerwehr Aichstetten unter neuer Führung

Ein neues Führungsduo hat die Freiwillige Feuerwehr Aichstetten. Auf ihrer Hauptversammlung wurden außerdem verdiente Kameraden, allen voran der scheidende Kommandant Hermann Deyringer, ausgezeichnet.

Nach dem Totengedenken an verstorbene Kameraden, welches in diesem Jahr besonders Anton Fleck galt, zeigte sich Deyringer in seinem Tätigkeitsbericht überaus zufrieden. Im Jahr 2019 wurden 22 Einsätze erfolgreich und professionell abgearbeitet. Neben einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Hochstraße und der Überlandhilfe beim Brand auf der Aitracher Burg standen vor allem kleine technische Hilfeleistungen im Vordergrund. Als maßgeblich für die Bewältigung wurden die intensiven Übungen und die hohe Zahl an Aus- und Weiterbildungen beschrieben. Deyringer bedankte sich an dieser Stelle für das Engagement seiner Kameraden.

Neuer Jugendwart

Schriftführer Robert Widler berichtete über die kameradschaftlichen Tätigkeiten. Kassier Werner Bühler verkündete einen ordentlichen Kassenstand, welcher von den Kassenprüfern bestätigt wurde. Der scheidende Jugendwart Rainer Benedickt gab einen detaillierten Überblick in die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Neben den 30 Veranstaltungen stellte er insbesondere heraus, dass die Jugendfeuerwehr seit der Gründung 2009 20 Jugendliche an die aktive Mannschaft übergeben konnte.

Robert Widler folgt Benedickt im Amt des Jugendwartes und hat die Führung zusammen mit Robert Deyringer bereits im Januar übernommen.

Martin Ganter beschrieb ebenso detailliert die Unternehmungen der Altersabteilung. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war der Ausflug an den Staffelsee. Zufrieden betonte er den wachsenden freundschaftlichen Kontakt mit der Altersabteilung der Feuerwehr Aitrach.

Überwältigende Mehrheit

Unter der Leitung von Bürgermeister Dietmar Lohmiller wurde die gesamte Führung ohne Gegenstimmen entlastet. Bei den Wahlen zum Kommandanten wurde der bisherige Stellvertreter Deyringers, Bruno Fleck, mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt. Für das Amt des stellvertretenden Kommandanten stellten sich Cornelius Heine und Robin Vollmer zur Wahl. Heine wurde mit einer klaren Mehrheit gewählt.

Michael Klotz überbrachte Grüße und Glückwünsche von Kreisbrandmeister Oliver Surbeck und dem Verbandsvorsitzenden Michael Otto. Er bedankte sich bei Hermann Deyringer für sein herausragendes Engagement als Kommandant und die freundschaftliche Zusammenarbeit. Dabei habe er sich immer gesprächsbereit gezeigt und so habe ein intensives und fruchtbares Umfeld entstehen können, welches für den Schutz der Bürger in und um Aichstetten eine neue Qualität an Sicherheit erzeugte. So konnten aus Sicht der Feuerwehr Leutkirch besonders die Mitwirkung im Gefahrgutzug, die Bereitschaft für die Gemarkung Ottmannshofen, ein Bereitstellungsraum und die Unterstützung bei Großschadenslagen realisiert werden. Für diese Verdienste durfte Michael Klotz eine sehr besondere und seltene Auszeichnung, die Ehrennadel der Stadt Leutkirch, überreichen.

„Eine der besten“

Die Jugendfeuerwehr Aichstettens bezeichnete Klotz als eine der besten Jugendorganisationen. Er spornte die Anwesenden an, weiterhin sehr intensiv dafür Werbung zu machen.

Bürgermeister Dietmar Lohmiller ging in seiner Ansprache besonders auf den Wandel und die stetigen Veränderungen ein. Er betonte, dass Veränderung durch jeden angestoßen werden soll, und zeigte sich sehr stolz über die professionelle und kommunikative Art des stetigen Veränderungsprozesses bei der Feuerwehr Aichstetten. Als Novum bezeichnete er, dass ein scheidender Kommandant wieder in die Mannschaft zurücktritt und neuen Führungskräften das Zepter überlässt. Zu Hermann Deyringer meinte er, dass er es geschafft habe, das Führungsamt als etwas Vorbildliches und Erstrebenswertes zu verkörpern.

Hervorragende Zusammenarbeit

Andreas Löchle-Schmid vom Deutschen Roten Kreuz bedankte sich für die stets hervorragende Zusammenarbeit. Der Aitracher Kommandant Thomas Kreuzer beglückwünschte die neu gewählte Kommandantschaft und bedankte sich bei Hermann Deyringer für die schöne gemeinsame Zeit und die stets lockere Art.

Deyringer bedankte er sich bei allen Anwesenden für die Unterstützung in den vergangenen zehn Jahren, besonders aber bei seiner Frau und seinen Söhnen.

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann: Dustin Benedickt, Michael Hartmann, Tobias Huber, Moritz Kiebler, Nathalie Schindler und Sebastian Sälzle.

Zum Oberfeuerwehrmann: Horst Hofbauer.

Zum Hauptfeuerwehrmann: Bernd Gruber, Markus Gruber, Josef Hau, Tobias Hauser, Bernd Löchle und Christoph Zeh.

Ehrungen

Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Bruno Deyringer und Hans-Jörg Weissenburger; Weissenburger ist auch seit 20 Jahren Gerätewart.

Für 30 Jahre: Peter Kloos und Edgar Mendler.

Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Werner Bühler und Franz Zeh; Bühler ist auch seit 19 Jahren Kassier der Wehr.

Aufrücker: Christian Deyringer, Oliver Hermann und Nico Sauter rückten aus der Jugendfeuerwehr nach.