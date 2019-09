Familienstreit in Aichstetten artet aus

Ein Familienstreit gipfelte am Montagabend in Aichstetten in einer Verfolgungsjagd mit Autos, einem Unfall und anschließenden Bedrohungen.

Wie die Polizei berichtet, führten die Differenzen zwischen den zwei Männern im Alter von 49 und 27 Jahren gegen 19.45 Uhr zunächst zu einer Verfolgungsfahrt, die dazu führte, dass die Autos der beiden in der Hauptstraße zusammenstießen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Danach bedrohten sich die beiden Männer gegenseitig. Gegen die beiden Beteiligten leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Bedrohung ein.