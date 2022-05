Fahrradfahrerin von Pkw-Lenkerin übersehen

Schwerere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte Fahrradfahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Hochstraße von einem Auto erfasst worden ist. Die 62 Jahre alte Lenkerin des VW fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in die Hochstraße ein. Beim Überqueren des Gehwegs übersah sie die Radlerin, die den Gehweg in die falsche Richtung befuhr. Die 86-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst und kam zu Fall. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.