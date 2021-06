Erneuter Einbruchsversuch in Fahrradgeschäft

Nachdem am vergangenen Dienstag bereits ein Einbrecher an einem Fahrradgeschäft in der Hochstraße ion Aichstetten am Werk war, hat am frühen Freitag abermals ein Unberechtigter versucht, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Eine installierte Alarmanlage vertrieb den Täter laut Pressemitteilung der Polizei um kurz nach 1 Uhr. Die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch schließen nicht aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Sachdienliche Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegengenommen.